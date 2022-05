Ritorno alle gare per la Ushijima Pozzallo con grandi risultati

E’ stato un ritorno all’agonismo scandito da ottimi risultati quello del Club Ushijima di Pozzallo guidato dalla sensei Serra. Dopo le difficoltà legate al lungo periodo pandemico, i giovani atleti pozzallesi sono tornati a confrontarsi sui tatami in occasione della 2° TAPPA GRAN PREMIO JUDO PUGLIA 2022 che si è svolta al PalaWojtyla di Martinafranca. Tra i vari risultati conseguiti brilla la vittoria di Anna Iozia nella categoria 63 kg. L’argento di Alessandro Bani nei 38 kg e il bronzo di Luca Lombardo nei 60 kg. Da segnalare anche gli ottimi piazzamenti di Daria Lombardo (settima nei 52 kg) e di Francesco Gambuzza (dodicesimo nei 66 kg). “Quello che contava di più – commenta Oriana Serra – era riportare alla normalità questi ragazzi che non hanno mai smesso di allenarsi, individualmente o in gruppo quando ci è stato consentito, durante gli ultimi due anni. I risultati poi sono la ciliegina sulla torta che li gratifica per la forza di volontà mostrata. Li ringrazio per questo come ringrazio tutte le persone che lavorano per la Ushijima senza il cui prezioso aiuto niente sarebbe stato possibile”.

