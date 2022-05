Santa Croce. Aggredito il RUP del progetto del canale di gronda

A Santa Croce Camerina è accaduto un fatto grave nel luogo che più rappresenta più di ogni cosa la democrazia cittadina, il Municipio. Qui è stato vittima di un’aggressione un dipendente comunale, nella fattispecie il RUP del progetto del canale di gronda, di Via Matteotti, dove insistono, attualmente, i lavori di costruzione.

“Voglio esprimere tutto il mio rammarico e rincrescimento per quanto accaduto all’interno del Municipio a danno del dipendente comunale per la violenza subìta – commenta il Sindaco Giovanni Barone. Proprio per la gravità dei fatti, ho dato mandato inoltre, di porre in essere apposita comunicazione alle Autorità competenti per accertare i fatti ciò a tutela di tutti i soggetti coinvolti, a tutela del dipendente aggredito e di tutti i lavoratori che ogni giorno, nella casa comunale svolgono il proprio dovere al servizio della collettività. Nelle prossime ore verranno effettuati, da parte della P.M. accertamenti e raccolta di testimonianze sull’episodio. Acquisito tutto il materiale, lo stesso verrà inviato alla Procura della Repubblica.

Mi auguro che attorno al costruendo canale di gronda di Via Matteotti, si possano apprezzare i numerosi commenti positivi che guardano al miglioramento della raccolta delle acque piovane che, fino ad oggi, hanno provocato disagi per i residenti e commercianti. Chiedo ai miei concittadini che risiedono e lavorano in Via Matteotti, di pazientare. I lavori stanno procedendo velocemente secondo la tabella di previsione e in breve tempo tutto sarà risolto”.

