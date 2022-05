Chiavola(PD). Assembramento autobus a Ibla. Situazione esplosiva

“La situazione sta diventando esplosiva a Ibla. Se non si interviene sarà sempre peggio”. Così il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, dopo che, questa mattina, è stata rilevata, all’altezza della circonvallazione Ottaviano, nel tratto subito successivo alla chiesa del Santissimo Trovato, la presenza di più pullman che hanno reso disagevole il transito visto che alcuni tra questi hanno deciso di parcheggiare nei pressi e quindi, con l’arrivo di altri pullman in doppia fila, non è stato possibile gestire al meglio la circolazione veicolare. “In quella zona – continua Chiavola – manca il divieto di sosta per i pullman e, in assenza di controlli, va a finire che si creano intralci alla circolazione veicolare come quelli accaduti oggi, ma pure in altri giorni e sempre per le stesse motivazioni. Per di più, questo grande problema legato alla carenza di parcheggi, sta facendo perdere clienti su clienti ai titolari di bed and breakfast. E’ assurdo ripetere le stesse cose. Ma dopo quattro anni di Amministrazione Cassì, manca ancora una soluzione strutturata per fare in modo che tale questione potesse essere risolta alla base così come si rendeva necessario alla luce del fatto che l’interesse nei confronti della città antica continua ad essere elevato. E’ un continuo disagio, dunque, per i residenti, per i visitatori, anche semplicemente per chi è in transito dalla circonvallazione Ottaviano che, senza aspettarselo, si trova imbottigliato nel traffico. E’ una situazione che va monitorata con la massima attenzione e rispetto a cui è necessario intervenire adesso ma con un’azione chiara e decisa senza i soliti pannicelli caldi proclamati dalla Giunta Cassì che, come abbiamo visto, a nulla servono”.

