Texas: Strage di bambini in una scuola elementare

Ennesima strage negli Stati Uniti. Un giovane con problemi di convivenza sociale entra in una scuola alla periferia di San Antonio e fa strage di bambini. Armato di pistola ha ucciso 19 bambini e un insegnante delle elementari. Teatro del dramma la scuola elementare Robb Elementary school a Uvalde. A compiere il massacro Salvador Ramos 18enne colpito a morte dalla polizia dopo l’ irruzione all’interno della scuola dove l’omicida si era barricato. La chiarire le dinamiche e la motivazione che ha spinto il giovane ad aprire il fuoco con fredda determinazione contro i bambini delle elementari. “E’ incomprensibile quello che è successo nella mente del giovane” ha detto il governatore del Texas Gregg Abbott. Prima di uscire di casa Ramon ha pensato di uccide anche la nonna che forse aveva intuito le intenzioni del giovane pluriomicida di origine ispanica. “E’ tempo di agire” ha detto Joe Biden dopo aver appreso della strage in Texas che ha ordinato bandiere a mezz’asta per tutta la settimana. Biden chiederà alla prossima riunione del Congresso restrizioni sulla concessione delle armi.

Salva