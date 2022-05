On. Lorefice(M5S): “Approvato in via definitiva il Sunshine Act”

“Oggi in Commissione Affari Sociali è stata approvata in sede legislativa, in via definitiva, la legge che promuove la trasparenza nei rapporti tra imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute.

Un provvedimento promosso e fortemente sostenuto dal Movimento 5 Stelle, con il quale l’Italia si allinea alle misure già introdotte in altri Paesi come ad esempio Francia e Stati Uniti, infatti viene definito come il “Sunshine act” italiano.” E’ quanto dichiara in una nota la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (M5S), che spiega:

“La legge prevede tra i punti principali l’istituzione di un registro pubblico, consultabile sul sito internet del Ministero della Salute, che conterrà le erogazioni e gli accordi che comportano benefici per chi opera nella sanità. Esso sarà sottoposto a vigilanza e a un regime sanzionatorio.

Il nostro auspicio – prosegue la presidente – è che la legge possa rappresentare un’arma in più contro i fenomeni di corruzione nella sanità e che permetta di rinsaldare il rapporto di fiducia tra i cittadini e gli operatori della salute.

E’ un traguardo importante, perché contrastando eventuali fenomeni opachi e corruttivi rendiamo il nostro sistema sanitario più efficiente, a vantaggio della salute dei cittadini.” Conclude

