A Modica corso su “Esperto di progettazione sociale e management del terzo settore

Il Corso di Perfezionamento per “Esperti di progettazione sociale e management del terzo settore”, organizzato dalla Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” con l’Università di Messina e il Forum regionale del Terzo Settore, prosegue domani con le lezioni di Fabio Mostaccio, Ordinario di Progettazione Sociale del Corso di laurea di Servizio sociale e Politiche sociali di Unime.

Fanno seguito a quelle tenute dal Prof. Tindaro Bellinvia e dalla Prof.ssa Silvia Carbone, sempre di Unime, che hanno guidato i 30 corsisti, assistenti sociali e sociologi della Sicilia sud-orientale, in una comprensione dei concetti di scenario del cambiamento, analisi dei bisogni del territorio e definizione degli obiettivi strategici e specifici di un progetto sociale.

Il corso ha avuto avvio, il 6 maggio scorso, con l’introduzione del Direttore della Scuola, Gian Piero Saladino, e i saluti dei partner istituzionali – oltre al Comune di Modica, Francesco Martines (Coordinatore del Cdl L39 di Unime), Pippo Di Natale (Portavoce regionale del Forum Terzo Settore), Fabio Firullo (ESG Manager presso BAPR), Giuseppe Cassì (Sindaco di Ragusa) e Matilde Sessa (CROAS).

Dopo la lectio magistralis di Cleo Li Calzi su “PNRR e Fondi Strutturali: il Terzo Settore al centro del Cambiamento”, i corsisti hanno acquisito gli elementi della comunicazione e dinamica di gruppo, guidati in esercitazioni da Tonino Solarino, psicologo e psicoterapeuta.

Il Corso, della durata di 120 ore, è finanziato dalla Regione Siciliana e gode di un contributo della Banca Agricola Popolare di Ragusa e del patrocinio gratuito dei Comuni di Modica e Ragusa e dell’Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia, e mira a fornire ai professionisti del sociale conoscenze, abilità e competenze per elaborare progetti sociali sostenibili e finanziabili ed esercitare una leadership capace di condurre efficacemente organizzazioni di Terzo Settore.

Le attività formative si concluderanno il 17 Settembre prossimo e verranno svolte nei locali della Scuola in C.so F. Crispi n. 20 a Modica.

