Modica e le sue eccellenze. “Geo” – Rai tre.

La Rai accende i riflettori sulla città di Modica e le sue eccellenze. A Modica si stanno girando da oggi e fino venerdì le riprese per la trasmissione del noto documentarista Mario Gianni, ”Geo”. Gli obiettivi saranno puntati, non solo sul barocco, ma anche sul mare e la tipica campagna modicana, puntando il focus sulle eccellenze del territorio. La troupe della Rai, è già in città per realizzare il documentario, in particolare sul cioccolato, le carrubbe, i ricami, lo sfilato, le ceramiche e tanto altro. Sarà Mattia Cerruto ceramista a introdurre il documentario su un programma televisivo, molto conosciuto e apprezzatissimo, che esalta le eccellenze, i prodotti tipici e le tradizioni locali. L’occasione sarà propizia per mettere in mostra le nostre bellezze naturali e artistiche. Si tratta, afferma l’Assessore Maria Monisteri, di una vetrina nazionale importante che proietta la nostra città verso sfide affascinanti. Modica sarà protagonista nella puntata di Geo, in onda su Rai tre. Un altro bel racconto del nostro territorio, da parte di un programma storico del palinsesto Rai.

