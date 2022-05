Avimecc Volley Modica. Distefano confermato al fianco di D’Amico

L’Avimecc Volley Modica, dopo aver annunciato la conferma di D’Amico, annuncia che anche Enzo Distefano resterà sulla panchina della società biancazzurra per il prossimo anno come vice. Una scelta naturale con un elemento che da quattro anni fa parte di questa società e che da sempre lavora per la crescita di tutto il movimento, passando dalle giovanili alla prima squadra.

Negli anni si è lavorato per dare un’identità ad un progetto che veda la Volley Modica crescere anno dopo anno e questo ha dato i suoi frutti grazie alle scelte e all’impegno di tutte le parti in causa, in vista di una stagione che vuole essere importante.

Sulla conferma di Distefano si è espressa la Ds, Manuela Cassibba, spiegando come: “La scelta di riconfermare Coach Di Stefano nasce da entrambe le parti, abbiamo deciso di puntare su di lui la scorsa stagione al fianco dell’Head coach perché gli trasmettesse il senso di famiglia della Volley Modica, vorrei dire che è stata una piacevole scoperta ma per me è stata una piacevole conferma, per la stima che nutrivo già verso Enzo.

Come Ds ho avuto modo di vivere i coachs in circostanze diverse, dall’ufficio alle trasferte fino alla panchina. Ho visto nascere un’ottima sintonia di lavoro insieme allo scoutman e questo è stato, anche per me, motivo di crescita.

Mister Distefano non è stato solo un ottimo secondo, ma ha instaurato da subito un ottimo rapporto con tutti i ragazzi, credo che la sua naturale predisposizione con i giovani lo aiuti ad instaurare un rapporto di fiducia con tutti i ragazzi e credo che questo sia un elemento in più per aiutare a formare un bel gruppo.

Infine posso dire che sono contenta di poter replicare i nostri “riti pre partita” con questo gruppo tecnico”.

