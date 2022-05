Monterosso. L’Istituto Capuana al concorso “Le memorie di tutti”

L’Istituto comprensivo “ Capuana” di Giarratana e Monterosso Almo, nell’ambito del percorso di Educazione alla Legalità ha aderito al concorso “ Le memorie di tutti ” organizzato dalla Fondazione Falcone in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. La Fondazione e il Ministero dell’Istruzione hanno invitano gli studenti e le studentesse ad aderire a un appello alla creatività, realizzando un lenzuolo personalizzato in ricordo dei caduti nella lotta alle mafie: lenzuoli bianchi, che per molti anni hanno coperto le tantissime vittime della violenza mafiosa e dopo le stragi del 1992 nella città di Palermo sono diventati

simbolo di un popolo che si ribella, bandiere spontanee e popolari. Gli studenti delle scuole medie di Giarratana e Monterosso hanno realizzato tre lenzuoli (nella foto quello di Monterosso raffigurante Giovanni Falcone con il tricolore sullo sfondo).

I lenzuoli sono stati spedito a Palermo dove verrano esposti, insieme agli altri,

negli spazi dell’installazione di Piazza Magione – un grande cantiere, il

Cantiere del Futuro, nel cuore della Palermo antica, dove sono nati Giovanni Falcone e

Paolo Borsellino – e ai balconi dei palermitani che vorranno accettarli in prestito per il periodo del progetto. Testimonianza dell’impegno della Scuola italiana che unita ricorda i troppi caduti nella lotta alle mafie.

