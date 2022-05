Blu Tennis “Generali Modica” nei play off promozione a Siracusa

Grande impresa del Blu Tennis “Generali Modica” del capitano Dario Mallia, che sui campi del Match Ball Siracusa ha strappato un prezioso pareggio alla squadra di casa riuscendo a staccare il pass per i play off promozione confermandosi la seconda forza del girone 7 regionale di Serie D1. Dopo la sconfitta cocente subita a Vittoria dal Pentasport per 3/1, i ragazzi del Blu Tennis hanno sfoderato un’ottima prestazione a Siracusa agevolata anche da un pizzico di fortuna. Bisogna dire che il primo incontro giocato tra Giovanni Cassibba, 3.2 e Paolo Rotta, 3.2 sembrava largamente indirizzato in favore del primo visto il punteggio di 6/3 2/1 in suo favore, ma un problema muscolare alla coscia destra per il siracusano ha fatto preferire per il ritiro per evitare di avere problemi nei successivi match dei playoff per i siracusani. Nel secondo incontro erano gli under “obbligatori” da dover schierare a scendere in campo e Simone Stracquadanio non ha assolutamente sfigurato con il ben più quotato Giovanni Bastante, 3.5: match terminato con un eloquente 6/1 6/1 per il siracusano ma Stracquadanio ha comunque giocato un match a viso aperto sfoderando anche qualche bel vincente. Nel terzo singolare ha esordito nelle fila del Blu Tennis Alessandro Cannata, 3.4, che già 4 anni fa aveva vestito i colori del circolo: match duro contro il 3.2 Giuseppe Boccadifuoco terminato per 6/2 6/2 in favore del siracusano. Il doppio risultava decisivo per le sorti dell’intero incontro e Mallia e Rotta regalavano il secondo punto al Blu Tennis regolando per 6/4 7/5 la coppia Bastante/Montoneri. Il 2/2 regala al club del presidente Sergio Abbate il secondo posto nel girone e la possibilità di giocare in casa il primo incontro di play off promozione contro una terza classificata di un girone che ancora dovrà essere stabilito nel sorteggio del 25 maggio al Comitato Fit di Palermo.

Quindi appuntamento sui campi di casa per il 5 giugno per la disputa dei playoff promozione.

