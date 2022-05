America Latina: previsti dai 30 ai 40 cicloni nel 2022

Il Servizio meteorologico nazionale del Messico ha previsto che nella stagione delle piogge 2022 potrebbero abbattersi qualcosa come 30/40 cicloni, dei quali almeno 5 dovrebbero interessare il territorio messicano. Secondo il direttore generale della Commissione nazionale per l’emergenza, German Arturo Martinez, nell’Oceano Pacifico si formeranno tra 14 e 19 fenomeni naturali, mentre nell’Oceano Atlantico potrebbero verificarsene da 16 a 21. La coordinatrice generale della SMN, Alejandra Mendez, ha spiegato che otto/dieci cicloni previsti nel Pacifico potrebbero diventare tempesta tropicale, tra quattro/cinque potrebbero essere uragani di categoria prima/seconda della scala Saffir-Simpson , dei quali, da due e quattro potrebbero facilmente trasformarsi lungo il cammino in categorie 3/5 (il livello più alto). Dati sostanzialmente simili la Mendez li conferma anche per quanto concerne quei cicloni che si formeranno nelle coste dell’Atlantico. Ha commentato che nella stagione piovosa del 2021, si sono verificati il ​​48 per cento in più di cicloni rispetto alla media degli ultimi 50 anni, poiché si sono formati 40 fenomeni meteorologici disastrosi, di cui 19 nel Pacifico e 21 nell’Atlantico. Il capo del Coordinamento nazionale della protezione civile, Laura Velazquez Alzua, ha affermato che per questa stagione 2022 i governi dovranno concentrarsi sugli sviluppi che il maltempo potrà causare, attraverso azioni incentrate sulla protezione, preparazione di rifugi e infrastrutture, utili a salvaguardare le popolazioni dai previsti intensi fenomeni idrometereologici.” Il rafforzamento degli argini dei fiumi e il controllo delle dighe dovrà essere costantemente monitorato, allertando tempestivamente le regioni interessate dal passaggio delle perturbazioni; azioni che consentiranno di salvare tante vite umane”, ha concluso la Velanquez.

