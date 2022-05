Modica, Forza Italia: ““Rimettiamo in moto le idee”

Forza Italia Modica promuove, il prossimo 28 maggio, un dibattito politico-culturale che vuole avviare, al di là degli steccati di partito o coalizione, una riflessione sul futuro del territorio e sui percorsi democratici che attendono nei prossimi mesi la città.

“Ho fortemente voluto questo momento – dichiara Christian Piccitto (foto), coordinatore azzurro in Città – e con tutto il Coordinamento abbiamo lavorato affinché si potesse realizzare un momento di confronto con persone che sono portatrici di idee ed esperienze diverse”.

“Negli anni abbiamo più volte lamentato l’assenza di questi momenti in Città. Il dibattito politico è stato assente, limitando il confronto democratico, ma soprattutto l’interesse dei cittadini verso la politica e la tensione ideale dei giovani che pure alla politica avrebbero voluto avvicinarsi. È impensabile che in un Città come Modica – continuaPiccitto – possano mancare momenti così essenziali per la vita democratica di una comunità; proprio a partire dal confronto di idee ed esperienze profondamente diverse.

Noi di Forza Italia, ma soprattutto noi giovani impegnati in politica, non abbiamo la pretesa di avere soluzioni, ma vogliamo favorire il dialogo, anche tra idee ed esperienze diverse, per avviare un confronto serio e costruttivo che non guardi al passato, ma al futuro della città.

Per questa ragione partiamo da un evento che non prevede l’intervento di nostri dirigenti o iscritti, ma al contrario vuole fornire a quanti parteciperanno una visione diversa del territorio. Desideriamo vivere in una Città in cui il dibattito politico non solo sia presente, ma sia soprattutto vivace; e dove sia soprattutto capace, con rispetto, di ascoltare idee ed esperienze diverse”.

Al confronto, che si terrà il 28 maggio, alle 18.00, presso l’Hotel S. Giorgio, e che è aperto a quanti vorranno partecipare, interverranno Angela Allegria, Vice Presidente della Scuola di Formazione Politica “Virgilio Failla”, Enzo Cavallo, Presidente Associazione “Confronto”, e gli ex sindaci Franco Di Martino e Piero Torchi.

L’incontro sarà moderato dal Direttore di Video Regione, Salvatore Cannata.

