Avimecc Volley Modica, le parole di D’Amico sul rinnovo

Dopo la conferma da parte della società sono arrivate anche le parole di Giancarlo D’Amico sulla sua conferma al timone del roster dell’Avimecc Volley Modica. L’allenatore lucano ha espresso tutto il suo apprezzamento all’idea di continuare l’avventura a Modica e dare un proseguo al progetto iniziato lo scorso anno.

“La riconferma è sempre qualcosa che fa estremamente piacere, viviamo un mondo particolare e avere la possibilità di lavorare ad un progetto a lungo termine è un privilegio ed un piacere. La società ha sicuramente trovato l’entusiasmo di un giovane allenatore che ha tanta voglia di lavorare e quando si sposano determinati intenti bisogna sfruttare quanto più possibile hai in casa, specie considerando che siamo riusciti a creare un ambiente fantastico”.

La società aveva già spiegato nei giorni scorsi che il rinnovo è stato, praticamente, un gesto naturale, che non ha avuto bisogno di trattative al tavolo: “Confermo che non abbiamo avuto bisogno di vederci e di trattare per il rinnovo. Credo sia stato bello proprio per questo, vuol dire che il matrimonio consumato lo scorso anno è stato un matrimonio fatto per bene. Ovviamente dobbiamo viverlo non come un punto di arrivo ma come un punto di partenza, se così sarà da entrambe le parti allora potremo migliorare e tanto”.

Sul futuro roster D’Amico specifica come: “Ogni estate è un periodo pesante più che altro per le scelte che bisogna fare e indovinare. Dobbiamo rendere preziosa la stagione scorsa, correggendo gli errori commessi perchè nessuno è perfetto. La strategia sul gruppo è solo quella di poter migliorare la rosa e poter dire la nostra anche il prossimo anno insediandoci in una posizione in classifica importante. Abbiamo dimostrato di essere in grado di far crescere i giovani e di sicuro puntiamo a fare passi importanti per Modica grazie anche alla piazza”.

Infine tiene a concludere: “Ringrazio il presidente Ezio Aprile, la Ds Manuela Cassibba e il Dg Luca Leocata per la loro fiducia e non vedo l’ora di tornare a vivere una nuova stagione al fianco del mio staff con cui abbiamo costruito tanto e adesso siamo pronti a cogliere i frutti continuando sul percorso iniziato”.

