“La Sicilia, danza Csen”. Domenica mattina a Modica al “Garibaldi”

Inizia domenica alle 11, al Teatro Garibaldi di Modica, la seconda edizione de “La Sicilia, Danza Csen”, il concorso di danza classica, moderna e contemporanea promosso dal comitato provinciale di Ragusa dell’ente di promozione sportiva e con una giuria di assoluto rilievo internazionale, presieduta da Dario Biuso. Dopo la presentazione della manifestazione, dello staff tecnico e dei giudici di gara, si partirà con l’esibizione dei concorrenti. La batteria d’esordio sarà riservata alla danza classica. E si proseguirà lungo questa direzione sino alle 13 quando è in programma la cerimonia di premiazione per la danza classica. La seconda parte riprenderà alle 15,30 e, in questo caso, lo spazio sarà riservato al contemporaneo. Si proseguirà così sino alle 17,30 quando, poi, cominceranno ad esibirsi i concorrenti del moderno. Le premiazioni di moderno e contemporaneo sono previste intorno alle 18,45. “Siamo contenti per il riscontro che abbiamo ottenuto – dice il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – e ora ci aspettiamo di vivere questa giornata nella maniera migliore. Non ci sono dubbi sul fatto che, trattandosi dell’edizione della ripartenza, è necessaria caratterizzarla con adeguato entusiasmo, cosa che non ci manca. Anzi, siamo molto stimolati a dare il massimo proprio in vista di un appuntamento di grande prestigio che ci vede di nuovo vivere la danza da protagonisti”.

