Ragusa Calcio interrompe collaborazione con Graziano Strano

Il Ragusa calcio comunica di avere interrotto consensualmente il rapporto di collaborazione con Graziano Strano che, nella vittoriosa annata 2021-2022, ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’area tecnica. La società azzurra nelle sue varie articolazioni ringrazia il direttore Strano per il prezioso supporto fornito e per l’attività svolta che hanno consentito di contribuire al raggiungimento di traguardi straordinari. E augura a Strano le migliori fortune per il proseguimento della propria carriera professionale.

Salva