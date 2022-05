Confimprese. Revisione del bando al mercato di Marina di Ragusa

Tempi celeri. Con la revisione del bando che include l’ampliamento del mercato di Marina di Ragusa solo nel periodo estivo. Lo hanno ribadito gli ambulanti durante il confronto con l’amministrazione comunale. “Siamo ancora in attesa di un ulteriore confronto con l’amministrazione per capire il da farsi – commenta Diego Buttiglieri, rappresentante di Confimprese iblea settore ambulanti – abbiano spiegato all’assessore allo sviluppo economico Licitra che l’ampliamento sino a 84 posti dei 22 esistenti può essere previsto, per ovvie ragioni, solo in estate quando la presenza di potenziali clienti è in aumento”. Regole chiare in un’area dove si registrano tanti venditori ambulanti nel perimetro esterno. “Siamo i soliti figli di un Dio minore – continua Buttiglieri – contro i quali è possibile scaricare tutte le contraddizioni di una politica che non conosce nulla delle nostre attività. L’amministrazione comunale doveva convocare nuovamente gli ambulanti per rivedere la bozza del regolamento che disciplina il commercio all’interno del mercato di Marina. Abbiamo chiesto, più volte, la presenza dei vigili urbani per controllare e sanzionare i venditori irregolari. Non si può continuare a fare finta di nulla – incalza Buttiglieri – La categoria degli ambulanti ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. Adesso vogliamo lavorare ma nel rispetto delle regole. E il Comune deve darci delle risposte”.

