Pelligra. Rivedere posizione stalli a Vittoria e Scoglitti

“La questione delle strisce blu, nella città di Vittoria, è abbastanza complessa. Ci sono molti aspetti che devono essere vagliati. Ho chiesto, però, all’Amministrazione comunale, facendo leva su un articolo del contratto di concessione, di adoperarsi per diminuire il numero degli stalli a pagamento che, al momento, nelle zone del centro storico risulta essere di 1.100 unità”. E’ quanto rileva il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino del Mpsi, che chiede di focalizzare l’attenzione anche su questo aspetto. “Tutto ciò – afferma Pelligra – per agevolare il parcheggio di chi risiede in quelle zone, per garantire il diritto alla sosta ai residenti. Stessa difficoltà anche in alcune aree di Scoglitti dove, a prescindere del numero degli stalli a pagamento, circa novanta, il problema è legato al fatto che gli stessi risultano concentrati tutti in una porzione territoriale e quindi diventa complicato per i cittadini residenti trovare il parcheggio sotto casa visto che le zone libere sono abbastanza lontane. Ecco perché ho chiesto all’Amministrazione comunale di verificare, essendoci gli strumenti, in che modo si può intervenire per cercare di limitare il disagio di chi, residente in zona, cerca di potere parcheggiare in aree di sosta libere”.

