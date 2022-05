Scicli, Covato truffa ancora fingendosi poliziotto “segreto”

Lo sciclitano riuscì ad entrare in confidenza con la donna, qualificandosi come poliziotto sotto copertura, riuscendo, addirittura, a farsi ospitare dalla vittima. La rumena, fidandosi, gli confidava l’intenzione di spendere i propri risparmi per l’acquisto di una casa, Covato, a questo punto, le proponeva di rivolgersi alla sua fantomatica mamma, inventandosi che questa si occupava di intermediazione finanziaria e immobiliare. La scusa perfetta per entrare in possesso dell’ingente somma, attraverso l’apertura di alcuni conti gioco presso una società di scommesse sportive. Contro Covato l’accusa anche del furto di tovaglie, una fede e un girocollo in oro. L’ordine di arresto ha raggiunto Covato in carcere a Ragusa dove si trova dal febbraio scorso ancora per un altro raggiro eseguito mentre si trovava ai domiciliari presso la canonica della chiesa di Cristo Re di Valderice.