Sono in fase di accertamento le cause dell’incidente stradale avvenuto stamattina all’incrocio tra Via Nazionale e Via Caitina. Una Fiat 500 X, condotta da un automobilista con disabilità, titolare di patente speciale, è finita dritta nell’isola spartitraffico che si trova all’intersezione. L’anziano, è rimasto ferito, così come la moglie che era a bordo. entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso cavandosela con pochi giorni di prognosi. Sul posto la polizia locale.

Salva