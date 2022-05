Modica. Domenica 22 maggio al Garibaldi la grande danza Csen

Domenica prossima, 22 maggio, è il giorno del ritorno della grande danza Csen. Domenica, infatti, è in programma, al teatro Garibaldi di Modica, il concorso “La Sicilia, Danza Csen”, giunto alla seconda edizione dopo che la prima si era tenuta nel 2019, quindi in data antecedente allo scoppio della pandemia. “Ora, quindi – sottolinea il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – ci siamo organizzati al meglio per cercare di dare risposte al mondo della danza classica, moderna e contemporanea tra l’altro con una giuria di grandissimo spessore che abbiamo già presentato nei giorni scorsi. Avremo l’opportunità di puntare su cinque grandi esperti di danza (compreso Dario Biuso che cura la direzione artistica del concorso) che ci forniranno le loro indicazioni sulle valutazioni da fare rispetto ai numerosi concorrenti che calcheranno il palcoscenico del Garibaldi. Ringraziamo il Comune di Modica e la fondazione del Teatro, con il sovrintendente Tonino Cannata, per avere messo a disposizione una struttura così prestigiosa. Sono certo che arriveranno risposte importanti e che segneranno decisamente il via alla ripartenza anche in questo ambito”.

