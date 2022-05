Gal Valli del Golfo, Confcommercio Comiso e Vittoria a confronto

Bonus Sicilia Clld a beneficio delle aziende ricadenti sul territorio dei Comuni del Gal Valli del Golfo, quindi per le imprese di Gela, Vittoria, Comiso e Acate. Le risorse finanziarie ammontano a 822.016,14 euro per le categorie indicate in base ai codici Ateco in possesso dei requisiti previsti dal bando. I fondi sono frutto della riprogrammazione delle risorse destinate alle Azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo (Clld) e del Po Fesr 2014-2020 e sono indirizzate sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura massima di 5mila euro per ciascuna impresa. Questo l’oggetto del secondo incontro tenutosi ieri presso l’aula consiliare di Comiso, presenti i vertici di Confcommercio Comiso e Confcommercio Vittoria, con i responsabili del Gal Valli del Golfo operante nei Comuni di Gela, Vittoria, Comiso e Acate. “Come Confcommercio – spiegano i presidenti sezionali di Comiso e Vittoria, rispettivamente Orazio Nannaro e Gregorio Lenzo – abbiamo fatto presente di volere essere parte attiva attraverso gli uffici di Vittoria e Comiso della nostra associazione di categoria affinché si possa portare avanti un buon lavoro nei territori a vantaggio di quelle imprese colpite drasticamente dalla pandemia e che hanno sede operativa nel territorio del Gal Valli del Golfo e che allo stesso tempo rientrano nei requisiti richiesti dal bando. Oltre ai requisiti dei codici Ateco interessati dal bando, devono trattarsi di microimprese con meno di 10 dipendenti; fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro; sede legale e/o operativa in uno dei Comuni compresi fra quelli ammissibili per singolo Gal (Gela, Vittoria, Comiso e Acate). Le istanze non saranno a sportello ma entro i termini richiesti di presentazione dal 20 maggio sino al 6 giugno. Altro requisito per l’ammissibilità della domanda è la regolarità del Durc alla data di presentazione”. Gli uffici Confcommercio di Vittoria e Comiso sono a disposizione per quanto riguarda le pratiche del bonus Sicilia Clld del Gal Valli del Golfo con riferimento a quelle stesse aree dove il Gal è attuabile. In particolare, nella sede di Vittoria il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13 e in quella di Comiso il mercoledì dalle 10 alle 13. “Possiamo senz’altro affermare – hanno sottolineato Nannaro e Lenzo – che l’incontro di ieri ha segnato l’avvio di un percorso che mira a fare lavorare insieme tanto il Gal quanto la nostra associazione, attraverso un itinerario sinergico, con il compito di incoraggiare la promozione e anche la nascita di nuove iniziative produttive che favoriscano lo sviluppo delle nostre realtà a vantaggio di tutto il sistema economico. Iniziative che vanno dall’agricoltura al turismo, dall’artigianato all’edilizia fino ad arrivare al commercio”. “Abbiamo una ghiotta opportunità da sfruttare – sottolinea il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che è anche componente del cda del Gal – e dobbiamo cercare di comprendere qual è la migliore produttività che si può ricevere da questi investimenti. Non ci sono dubbi che questi fondi sono chiamati a fungere da moltiplicatore e, soprattutto, agevolare la ripresa dopo due anni davvero molto complicati e che ancora continuano ad essere di difficile lettura a causa delle tensioni internazionali”.

