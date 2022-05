Lunedi sera si è svolto il Consiglio Comunale di Modica

Breve seduta del consiglio comunale di ieri sera a Modica. Un solo punto all’ordine del giorno, quello concernente l’approvazione dello Statuto della costituenda Società di gestione del S.I.I. dell’ATO 4 Ragusa Iblea Acque S.p.A. Ad aprire i lavori della civica assise il Vice Presidente Piero Covato che, per l’occasione, ha sostituito la Presidente Minioto, assente per motivi personali. A inizio seduta ha chiesto di intervenire il consigliere Medica che ha avanzato delle perplessità sui servizi che andrà a pagare il contribuente e sul fatto che il Comune non abbia fatto di più per far sì che la società si costituisse prima in modo da non perdere i finanziamenti. Alle perplessità di Medica ha risposto il Vice Sindaco Viola, il quale ha chiarito le perplessità del consigliere interrogante. Altro intervento, quello del consigliere Spadaro, cui ha dato riscontro il Responsabile del settore, Vincenza Di Rosa, facendo un excursus su tutta la situazione Ato Idrico e la nuova costituenda Ati. Chiuso il dibattito, il vice presidente ha messo ai voti il punto che è stato votato a maggioranza con la sola astensione del consigliere Medica. Subito dopo è stata dichiarata chiusa la seduta.

Salva