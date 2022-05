8 rimedi naturali che producono effetti benefici per chi soffre di diabete

Il diabete di tipo 2 o mellito è il risultato di una combinazione di concause che vanno dalla sedentarietà all’alimentazione poco sana, ricomprendendo stress, problemi all’interno del ciclo del sonno, stress e fattori genetici. I pazienti interessati da questa condizione sono alla continua ricerca di alternative, più o meno convenzionali, per contrastare gli effetti della malattia e migliorare la qualità della propria vita. La medicina naturale, in tal senso, rappresenta un ottimo modo per ampliare le possibilità di trattamento tradizionali, ma in ogni caso, anche in possesso di conoscenze approfondite su erbe e integratori, è sempre meglio rivolgersi al proprio medico prima di aggiungerli ai propri regimi di cura.

Ecco una breve carrellata di alimenti e sostanze naturali che possono essere utili contro gli effetti del diabete.

1. Aceto di sidro di mele

L’acido acetico presente nell’aceto di sidro di mele è in grado di garantire tutta una serie di effetti benefici, a partire dalla riduzione dei livelli glicemici, soprattutto se assunto al mattino durante la colazione o in seguito a un pasto ricco di carboidrati

2. CBD

Dei test effettuati sulle cellule umane hanno confermato il ruolo del CBD nella riduzione degli effetti legati a livelli elevati di glucosio nel sangue, che solitamente precedono lo sviluppo del diabete e delle sue complicazioni più comuni. L’olio di cannabis può inoltre favorire la regolazione dei livelli insulinici nei soggetti affetti da diabete.

3. Orzo e fibre

Il consumo di fibre aiuta a ridurre gli zuccheri presenti nel sangue e la concentrazione di insulina. L’apporto giornaliero di fibre dovrebbe essere di almeno 30 grammi, ma nella dieta moderna raramente si riesce a raggiungere un terzo di questo fabbisogno. Il modo migliore per introdurre fibre nel nostro organismo resta quello del consumo di frutta e verdura. L’orzo, è un cereale che da questo punto di vista può essere considerato un’ottima fonte di fibre e proteine, e che inoltre ha la capacità di agire direttamente sui livelli glicemici e sull’insulina, ma anche sul colesterolo e in generale sulle infiammazioni.

4. Zinco e Cromo

Le persone affette da diabete sono spesso interessate da carenza di zinco, una sostanza che è in grado di ridurre la concentrazione di zuccheri nel sangue e che produce anche effetti antiossidanti. Un’assunzione massiccia di zinco può però limitare l’assorbimento di altri minerali, ed è per questo che è necessario seguire delle linee guida per evitare effetti indesiderati. Un’altra sostanza molto utile è il cromo, reperibile in alte concentrazioni nel lievito di birra. Quantità insufficienti possono impedire di metabolizzare il glucosio in maniera corretta.

5. Berberina

La berberina è un alcaloide vegetale particolarmente attivo nella riduzione della colesterolemia e si concentra soprattutto in piante come l’idraste, il berberis e l’uva dell’oregon. Alcuni studi hanno confermato la sua efficacia sulla riduzione dei livelli glicemici nel sangue. Da notare che questa sostanza potrebbe interferire con l’assorbimento di alcuni farmaci tradizionali, e in generale, il suo utilizzo è sconsigliato durante la gravidanza.

Un ingrediente molto amato e usato, soprattutto per la creazione di dolci e altre pietanze, utile ad abbassare la quantità di zuccheri nel sangue e i livelli di colesterolo.

7. Fieno greco

Un seme utilizzato in alcuni paesi come spezia ma anche come rimedio per abbassare i livelli di colesterolo. E se le proprie urine, dopo aver usato questo ingrediente, emanano odore di sciroppo d’acero, non c’è da preoccuparsi, si tratta di un effetto collaterale completamente normale e senza controindicazioni.

8. Gymnema

Una pianta usata da secoli, soprattutto in India, con proprietà ipoglicemizzanti e utile per il metabolismo del glucosio, e sui livelli insulinici particolarmente elevati. La sua interazione coi medicinali tradizionali può amplificarne gli effetti.

