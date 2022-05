Il Modica Calcio pronto al ritorno di semifinale di Coppa col Resuttana

Dopo i tre giorni di pausa concessi dal tecnico Giancarlo Betta, il Modica Calcio di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo, oggi pomeriggio ha ripreso la preparazione in vista del return match di Coppa Italia con il Resuttana San Lorenzo in programma domenica pomeriggio alle 16 al “Giovanni Aloisio” di Misilmeri.

Allenamento svolto sotto un sole cocente che è servito ai rossoblu per provare ad abituarsi a giocare con temperature alte visto il protrarsi della competizione con i tempi che si sono ulteriolmente allungati per via delle finali play off nel quale è coinvolta la Leonfortese che domenica pomeriggio giocherà la finale con il Mazzarrone per il salto in Eccellenza.

La formazione rossoblu con i tre giorni di riposo ha potuto rifiatare per provare a chiudere nel migliore dei modi una stagione che ha già regalato il ritorno nel massimo campionato regionale di calcio.

La squadra si allenerà a pieno ritmo fino a venerdì pomeriggio, quando al termine della seduta di rifinitura mister Betta diramerà la lista dei convocati che domenica pomeriggio scenderanno in campo per difendere il 5 – 0 della gara di andata.

