Comiso, incendio in un deposito di cassette per frutta

sono intervenute per Incendio in un deposito, all’aperto, di cassette per l’ortofrutta, in legno e plastica, nei pressi del mercato ortofrutticolo di Comiso, in zona Donnadolce. Sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Ragusa, con a seguito autobotti provenienti dalla centrale e dall’aeroporto.

Diverse le chiamate al centralino dei Vigili del fuoco da cittadini allarmati dalla densa colonna di fumo visibile da una vasta area del territorio.

I Vigili del Fuoco hanno prontamente provveduto ad abbassare le fiamme limitando il fumo rilasciato in aria. Stanno tuttora operando per il completo spegnimento dell’incendio. Sul posto Polizia locale di Comiso. Non sono state coinvolte persone.

PUBBLICITÀ

Salva