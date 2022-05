Ragusa. Fondo Nazionale Povertà Finanziato progetto del Comune

La Regione Siciliana ha dato parere di coerenza al progetto presentato dal Comune di Ragusa, nella qualità di Ente capofila del Distretto sociosanitario 44, relativo alla linea di finanziamento denominata Fondo Povertà 2017. I fondi che saranno trasferiti a breve al Comune di Ragusa in qualità di ente capofila del distretto socio sanitario 44 ammontano ad € 389.917,92.

“Un grande lavoro progettuale, svolto dai nostri uffici – dichiara il sindaco Peppe Cassì – che è stato ripagato con il finanziamento citato di cui 288.539 € (74%) destinati al nostro Comune. Si tratta di somme relative al Fondo Nazionale Povertà, gestite dal Ministero attraverso il coordinamento dell’Assessorato regionale competente, destinate per attività a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico ed abitativo. Somme preziose per proseguire la nostra politica del non lasciare indietro nessuno”.

Questo il dettaglio delle attività:

reperimento alloggi di transizione sul mercato privato (min 15 e max 30): tempo minimo di locazione 6 mesi, tempo massimo 12 mesi (ivi compresi oneri per agenzie immobiliari): € 72.235,18;

reperimento di beni di prima necessità quali alimenti, vestiario, farmaci da banco e non, occhiali da vista, prodotti per la casa e prodotti per igiene, etc: € 50.000;

accoglienza diurna e/o notturna di nuclei familiari in strutture ricettizie (B&B, strutture utilizzate all’uopo): € 50.000;

rafforzamento del servizio sociale distrettuale con assistente sociale specialista: € 116.975,38;

rafforzamento segretariato sociale con istruttore direttivo-amministrativo: € 22.707,36;

presa in carico da parte di enti del terzo settore con esperienza almeno quinquennale sulla marginalità grave adulta di persone e nuclei familiari in condizione di emergenza sociale e/o senza dimora: 30 ore settimanali assistente sociale specialista, 30 ore settimanale psicologo per 52 settimane: € 78.000.

Salva