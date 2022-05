Sparatoria dopo sfida NBA tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics

Il TD Garden dei Boston Celtics

Sono 21 le persone rimaste ferite, in tre diverse sparatorie lungo i popolari quartieri centrali di Milwaukee dopo la gara 6 della semifinale di basket NBA tra i Milwaukee Bucks e i Boston Celtics. La prima sparatoria è avvenuta poco dopo la fine della partita verso le 23:00, in cui 17 persone di età compresa dai 15 ai 47 anni sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco. Fortunatamente nessuna di esse sarebbe in pericolo di vita, ha affermato la polizia della città, la più grande dello stato nord-orientale del Wisconsin. Dieci persone sono state arrestate e nove pistole sono state sequestrate dalla polizia di Milwaukee. I disordini ha avuto inizio nel dopo partita in North Water Street, vicino a Highland Avenue. Due ore dopo a pochi isolati, altri scontri a fuoco tra tifoserie, in cui sono rimaste ferite tre persone, tra cui una ragazza di 16 anni. Nella circostanza è stato arrestato un giovane di 19 anni, che nella circostanza, informava la polizia che altri due uomini, di 26 e 29 anni, erano a terra all’angolo tra North Martin Luther King Drive e Highland Avenue. Gli 11mila fan che hanno assistito alla sfida di basket, terrorizzati dagli spari sono fuggiti attraverso il Deer District, cercando di schivare le pallottole vaganti. Per la cronaca i Celtics hanno sconfitto i Bucks costringendo le due squadre alla settima e ultima partita in programma stasera a TD Garden di Boston. Ingente lo spiegamento di polizia nella sfida di stasera al Garden di Boston, che porterà la vincente a disputare la spettacolare finale del campionato professionistico statunitense. Uno degli spettacoli sportivi più visti e seguiti al mondo.

Salva