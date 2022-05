Amministrative. Presentati tre possibili assessori di Ammatuna

Ppresentate le cinque le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Pozzallo di Roberto Ammatuna. “Aver presentato per primi ben cinque liste su nove complessive – dichiara quest’ultimo – è, per me, motivo di grande orgoglio e testimonia la totale e fattiva sinergia tra tutte le forze politiche nel portare avanti questo ambizioso progetto politico.

Contestualmente – continua ancora il candidato sindaco Roberto Ammatuna – la coalizione ha provveduto ad indicare i primi tre nominativi della squadra assessoriale che sarà composta da Giovanna Pediliggieri, Raffaele Monte e Matilde Leontini.

Sono certo – conclude Ammatuna – che questa coalizione avrà un grande consenso da parte dei cittadini di Pozzallo i quali hanno certamente compreso il grande lavoro svolto in questi cinque anni.

LE LISTE:

POZZALLO AL CENTRO

FACCIAMO UN GRUPPO

ROBERTO SINDACO

CITTÀ COMUNE

PSI

