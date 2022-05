Furto aggravato in cantiere edile. Polizia Ragusa esegue arresto

Lo scorso 8 maggio a Ragusa personale delle Volanti ha arrestato uno straniero di 24 anni con vari precedenti di polizia. Il giovane, dopo aver sottratto furtivamente alcune pedane utilizzate per ponteggi edili da un cantiere nella zona alta di Ragusa, fuggiva a bordo di un furgone. Immediatamente inseguito, veniva bloccato dai poliziotti e, pertanto, l tratto in arresto per furto aggravato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ammesso ai domiciliari presso la propria abitazione e all’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ne ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

