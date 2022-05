Accesso al mare diversamente abili, 100mila euro per gli iblei

Centomila euro per i Comuni della provincia di Ragusa, per garantire l’accesso al mare ai diversamente abili tramite l’uso di apposite passerelle. É il contenuto di un emendamento presentato dalla deputata regionale del M5S di Ragusa, Stefania Campo, che è stato votato favorevolmente oggi all’Ars in sede di Finanziaria. “Solo martedì scorso – rileva Campo – le spiagge di Marina di Ragusa, Marina di Modica, Raganzino a Pozzallo e Cirica a Ispica, sono state insignite del prestigioso riconoscimento della bandiera blu, mentre siamo in attesa dell’assegnazione delle bandiere verdi di quest’anno, ovvero quelle che certificano le spiagge a misura di bambino e quindi consigliate dai pediatri. Non potevamo non pensare, pertanto, a tutti coloro che hanno maggiori difficoltà a raggiungere la battigia e dunque ai diversamente abili. I Comuni che faranno richiesta potranno accedere a questo fondo che finanzierà le passerelle che serviranno da accesso al mare. Tra l’altro grazie al nostro impegno, i Comuni che lo scorso anno sono stati insigniti della bandiera blu e che saranno premiati con la bandiera verde riceveranno anche quest’anno un contributo regionale attraverso un apposito fondo di 350 mila euro per le bandiere blu e 100 mila per la bandiera verde. Contributi ulteriori dunque Modica, Ispica, Ragusa, Pozzallo, e per i 3 comuni bandiera verde 2021: Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria”.

