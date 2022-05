Modica. Avviamento dei PUC e di 122 percettori del Rdc al lavoro

Proprio in questi giorni si stanno definendo le procedure per l’avviamento degli 8 PUC (Progetti Utili alla Collettività) e conseguentemente l’avviamento al lavoro di 122 percettori del Rdc (Reddito di cittadinanza) nell’ambito dei vari settori del Comune di Modica e previsti come raggio di azione in ogni singolo progetto (Culturale, Tutela dei beni comuni, Culturale e artistico, Sociale, Ambiente).

Ciò si desume dal contenuto della risposta scritta da parte del Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Modica, Rosario Viola, all’interrogazione del M5S di Modica a firma del suo Consigliere Comunale, Marcello Medica, il quale nei giorni scorsi era tornato nuovamente sull’argomento, chiedendo spiegazioni sui ritardi nell’iter burocratico comunale e distrettuale volto a mettere finalmente in moto la macchina dei PUC e quindi ad avviare al lavoro i percettori del Rdc.

Questa, dunque, la risposta scritta del Vice Sindaco, Viola, al Consigliere Medica:

“In merito allo stato di avanzamento per l’attivazione nel Comune di Modica dei Progetti PUC si fa presente quanto segue:

1. I percettori del reddito di cittadinanza presi in carica dal Servizio Sociale professionale del Comune di Modica e dal CPI di Modica sono stati assegnati agli 8 PUC, designati con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 28.01.2021 e approvati con delibera n. 4 del 13.04.2021 dal Comitato dei Sindaci, preseti nel catalogo di Gepi in numero di 122 previa sottoscrizione del patto per l’inclusione.

2. Conseguentemente è stata stipulata la polizza assicurativa RTC e sottoscritto l’atto di adesione con il Ministero per l’assicurazione INAIL transitata al POC.

3. A margine del Comitato dei Sindaci, previsto mercoledì 11 maggio 2022, si farà la riunione con i capi settore interessati dai progetti PUC.

4. Seguiranno riunioni con i beneficiari individuati per singolo PUC e contestualmente provvederemo all’acquisto dei DPI entro il 13 maggio 2022.

5. Pertanto si prevede l’avviamento dei PUC intorno al 20 maggio 2022”.

Il M5S di Modica, per bocca del suo rappresentante istituzionale locale, ci tiene, pertanto, a rilevare che tali Progetti Utili alla Collettività, che a breve anche a Modica partiranno con l’impiego di 122 persone a supporto di ogni settore del Comune, sono la dimostrazione, semmai ce ne fosse bisogno, che il Rdc è uno strumento che funziona se si vuol far funzionare, e che è doppiamente utile, per il Comune e per tantissimi percettori che avranno la possibilità, oltre a mantenere un reddito di dignità, di rendersi utili per la propria comunità.

Salva