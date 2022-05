Trofeo del Mare 2022. Incontro al comune di Ragusa

Il patron del Trofeo del Mare, Mimmo Pedriglieri, e il responsabile delle relazioni istituzionali del Premio, arch. Alessandro Ferrara, già Sovrintendente ai Beni Culturali di Ragusa, hanno incontrato a Palazzo di Città il Sindaco Peppe Cassì e l’assessore alla cultura Clorinda Arezzo. E’ stato un momento di confronto davvero proficuo ed interessante, finalizzato alla perfetta organizzazione della due giorni

dell’evento culturale, in programma il 2 e il 3 settembre al porto turistico di Marina di Ragusa, che già nel 2021 si è rivelato la cornice perfetta per un premio che, giunto alla 22esima edizione, si è conquistato il titolo di evento marinaro e marittimo più importante dell’estate italiana.

“Anno dopo anno, il nostro Trofeo ha premiato il merito, – afferma l’arch. Alessandro Ferrara – soffermandosi sugli aspetti culturali, scientifici e umanitari legati al mare e raccontando storie di vita e di amore che appartengono ad esso e ad esso ritornano. La qualità dei premiati, sempre straordinaria e di respiro internazionale, anche quest’anno porterà a Marina di Ragusa i protagonisti di racconti che meritano di essere narrati, all’interno di una vetrina d’eccezione e di altissimo livello. Già nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di interloquire con i dirigenti della nuova società maltese proprietaria del porto turistico e tutti ci hanno mostrato massima apertura e garantito massima collaborazione. Del resto, stiamo parlando di un evento che ha un taglio internazionale ma che, al contempo, è innamorato e profondamente legato alla Sicilia, terra nella quale è nato e cresciuto, dolcemente cullato dalle onde del Mare Nostrum. Sarà una due giorni anche all’insegna della promozione del territorio, attraverso un linguaggio nuovo ma sempre con il leitmotiv dell’ecologia e della tutela dell’ambiente marino. Ringraziamo il Sindaco Cassì e l’assessore Arezzo per l’accoglienza e la disponibilità, è importante per noi sapere di avere l’amministrazione comunale al nostro fianco. Ci siamo lasciati con l’impegno a rivederci in futuro per stabilire ulteriori dettagli, e sono sicuro che insieme faremo un lavoro straordinario”.

