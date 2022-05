Giornata Internazionale degli Infermieri: angeli della vita

di Giannino Ruzza

Ogni 12 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere, una commemorazione che rende onore a questi professionisti nel mondo. L’International Council of Nursing (ICN) celebra questa giornata dal 1965 e quindi elogia il lavoro che svolgono, essenziale per aumentare i livelli di salute e raggiungere l’obiettivo dell’accesso e della copertura sanitaria universale. Questi cosiddetti “angeli della vita”, spesso criticati, se non maltrattati, hanno acquisito maggiore visibilità e risalto dopo l’avvento della pandemia di Covid-19 nel 2020, per la quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha designato il seguente Anno Internazionale dei Lavoratori e degli Operatori Sanitari. La pioniera è sempre lei, Florence Nightingale (nata a Firenze 12 maggio 1820 e morta a Londra il 13 agosto 1910). Il suo contributo più significativo nel campo dell’assistenza infermieristica è venuto dalla sua esperienza durante la guerra di Crimea (1853-1856). Ha poi lavorato presso l’ospedale militare di Scutari, non lontano dallo stretto del Bosforo, dove sono stati curati i feriti provenienti dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dall’Impero Ottomano. A causa delle scarse condizioni igieniche, la mortalità era alta negli ospedali e il tifo, il colera e la dissenteria uccisero i soldati più delle ferite da battaglia. Secondo varie fonti, è riuscita a ridurre la mortalità, quando possibile, attraverso il continuo lavaggio delle mani. Le sue esperienze l’ hanno aiutata a migliorare le condizioni di vita dei soldati in tempo di pace, raccolte nel suo libro Notes on Nursing (1859), utilizzato per formare le future generazioni di infermieri. Paladina dell’uso della statistica, Florence è universalmente riconosciuta come esempio di dedizione al servizio e dedizione alla professione. Morì a Londra, all’età di 90 anni.

Salva