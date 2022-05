Stati Uniti record: 107 mila i morti per overdose 2021

Più di 107.000 americani di età superiore ai 12 anni sono morti nel 2021 per overdose, stabilendo un altro record secondo le stime dei Centers for Disease Control and Prevention. A causare migliaia di decessi secondo le autorità statunitensi l’assunzione, per i due terzi, di fentanil e di altri oppioidi sintetici. Il CDC conferma che i decessi per overdose sono in aumento negli anni negli Stati Uniti, soprattutto durante la pandemia di Covid-19. I decessi annuali sono stati quasi il 50 per cento più alti nel 2021 rispetto al 2019. La pandemia ha accelerato il fenomeno e gli esperti affermano che invertire la tendenza richiederà tempo e sforzi concentrati. L’anno scorso sono morte per overdose circa 14.000 persone in più rispetto al 2020. “In effetti, questa è la continuazione di una tendenza terribile. I tassi di mortalità per overdose sono in aumento da decenni, cresciuti a ritmi senza precedenti poco prima dell’inizio della pandemia di Covid-19”, ha affermato Nora Volkow, direttrice del National Institute on Drug Abuse. Anche l’amministrazione per l’abuso di sostanze e i servizi di salute mentale del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti ha spiegato che il trattamento dei pazienti che facevano uso di droghe dilagava nella nazione anche prima della pandemia. Nel 2019, oltre 20 milioni di persone di età superiore ai 12 anni hanno riferito di accusare disturbi psico fisici per l’uso di sostanze stupefacenti, di cui solo il 10% ha riferito di aver fatto ricorso alle cure sanitarie. Le tendenze di morte per overdose sono geograficamente diseguali negli Stati Uniti. L’Alaska ha visto un aumento del 75% di intossicati nel 2021, mentre nelle Hawaii i casi sono diminuiti del 2 per cento.

