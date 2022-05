Cina. Boeing della Tibet Airlines prende fuoco: 40 i feriti

Un aereo della Tibet Airlines ha preso fuoco questo giovedì in Cina durante il decollo all’aeroporto di Chongqing, un incidente in cui più di 40 persone sono rimaste ferite. Si tratta di un Airbus A319, che trasportava 113 passeggeri e nove membri dell’equipaggio, diretto a Lhasa, situata nella regione autonoma del Tibet, controllata e rivendicata dalla Cina. L’aereo durante il decollo è uscito di pista prendendo fuoco subito dopo. La compagnia aerea ha riferito che tutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati evacuati in sicurezza. I passeggeri hanno subito solo ferite lievi e sono stati condotti in ospedale per essere curati. Nel contempo, le autorità proseguono le indagini per individuare le cause del mancato decollo del Boeing A319, incidente che ha determinato la momentanea interruzione del servizio aeroportuale. L’incidente arriva dopo che un volo della compagnia aerea China Eastern si è schiantato al suolo settimane fa in una zona impervia non lontano dall’aeroporto di decollo, in cui sono decedute tutte le 132 persone salite a bordo.

