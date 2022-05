Saverio Gaeta a Modica per la festa della Madonna delle Grazie

In occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie di Modica, la Basilica Santuario organizza due serate con il noto vaticanista Saverio Gaeta. La prima, si terrà mecoledì 11 maggio, alle 19, dal tema: La presenza di Maria. Un filo azzurro da 2000 anni, modera il Sac. Ignazio Petriglieri – vicario episcopale per la cultura della diocesi di Noto.

La seconda, giovedì 12 maggio, alle 19, dal tema: Il mosaico delle apparizioni. Risposte agli interrogativi che ci stanno a cuore, modera il Sac. Adriano Minardo – docente di teologia presso l’Istituto Teologico San Paolo.

Curriculum

Saverio Gaeta nato a Napoli il 13 dicembre 1958 e vive a Roma. È sposato con Anna e padre di Alessandro.A vent’anni ha cominciato l’attività giornalistica a tempo pieno nel settimanale cattolico Nuova Stagione e mi sono occupato dell’Ufficio stampa dell’Arcivescovado partenopeo, dapprima con il cardinale Corrado Ursi e successivamente con il cardinale Michele Giordano. Da marzo 1986 ad aprile 1988 ha lavorato come cronista per il quotidiano Il Mattino.A maggio del 1988 è entrato come redattore nel quotidiano della Santa Sede L’Osservatore Romano. A ottobre del 1991 è divenuto vaticanista del mensile Jesus, quattro anni dopo è stato promosso caposervizio e a gennaio del 1999 è passato al settimanale Famiglia Cristiana, come caporedattore e coordinatore delle iniziative speciali socio-religiose. Nel marzo del 2013 ha partecipato alla fondazione del settimanale Credere, del quale è stato vicedirettore. È laureato in Scienze della comunicazione sociale e sono stato docente di Teoria e tecnica del giornalismo e di Stampa periodica nella Facoltà di Scienze della comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. Dal 1988 ho pubblicato un centinaio di libri, fra saggi (apparizioni mariane, miracoli, profezie, reliquie, devozione popolare…), biografie (Giovanni XXIII, Padre Pio da Pietrelcina, Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, Francesco…), libri-intervista (Livio Fanzaga, Dionigi Tettamanzi, José Saraiva Martins, Raniero Cantalamessa, Piero Coda…) e antologie (Luigi Giussani, Chiara Lubich, Josemaria Escrivà, Tonino Bello, David Maria Turoldo…).

