Piazza Campailla: nuovo gioiello del centro storico di Modica

Piazza Campailla è il nuovo fiore all’occhiello del centro storico di Modica. Ieri il taglio del nastro che apre uno scorcio di Modica totalmente rinnovato e recuperato agli antichi splendori negli ultimi mesi. Se prima il restauro di Palazzo Campailla e l’apertura dell’omonimo Museo della Medicina avevano arricchito l’offerta culturale, oggi la posa della nuova pavimentazione con l’installazione dei dissuasori di parcheggio completano idealmente l’opera. Una piazzetta che è come uno scrigno che racchiude storia, architettura, fascino. La pavimentazione è in pietra lavata e pietra modicana, realizzata dalla ditta modicana Leone Antonino e figli che ha lavorato ininterrottamente negli ultimi due mesi. “Ringrazio la ditta e i tecnici con in testa l’Assessore Belluardo che hanno lavorato per la realizzazione di questo piccolo grande capolavoro – commenta il Sindaco Abbate – che si va ad aggiungere a quelli già realizzati in altre zone del centro. Il prossimo sarà l’atrio di Palazzo S.Domenico che completerà l’opera di rivalutazione di scorci pittoreschi del nostro centro storico. Per ovviare all’eliminazione di posti auto per i residenti, abbiamo deciso di consegnare loro degli speciali pass che consentiranno di parcheggiare gratuitamente nella vicina Via Tirella”.

