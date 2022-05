Volley Under 18. Modica, l’Egea Ardens si ferma in semifinale

Si ferma alle semifinali regionali Under 18 l’esperienza dell’EgeaPvt-Ardens.

È stato un percorso esaltante ed in continua crescita.

Un po’ di rammarico per ciò che sarebbe potuto essere se non ci fosserò stati alcuni episodi che purtoppo nello sport ci stanno e non sono preventivabili prima.

”Siamo orgogliosi delle nostre atlete, delle nostre “coaches”, della nostra dirigenza e dei nostri supporters – dice la società volleistica modicana -.

Siamo certi che ciascuno metterà nel bagaglio delle proprie esperienze questo percorso ed i principi che la PVT ha trasmesso loro”.

