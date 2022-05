Ragusa. Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Esposta sulla balconata del Comune di Ragusa da oggi fino all’8 maggio la Bandiera della Croce Rossa in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che si celebra domenica prossima.

Il sindaco Cassì che ha ricevuto stamane in consegna dal Comitato della Croce Rossa di Ragusa la bandiera dell’Organizzazione di volontariato, ha disposto che il vessillo venisse esposto sul prospetto del Comune come segno tangibile di gratitudine per l’importante lavoro umanitario svolto dalla Croce Rossa Italiana e dai suoi volontari.

