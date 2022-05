Confermato. ChocoModica si terrà per l’Immacolata

Il Sindaco, Ignazio Abbate, d’intesa con il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, ha comunicato che l’evento ChocoModica si svolgerà, come da tradizione, nel ponte dell’Immacolata ed esattamente dal 7 all’11 dicembre 2022. Ritengo – ha dichiarato il Sindaco – che l’evento sia molto atteso dagli amanti del cioccolato, considerato che per ben due anni siamo stati costretti ad annullarlo a causa dell’emergenza da Covid – 19. La kermesse si svolgerà come di consueto nel centro storico della città e prevede la partecipazione di delegazioni di produttori di cacao provenienti dall’America Latina, grazie alla collaborazione con l’IILA (Istituto Italo Latino-americano). Alla manifestazione saranno invitati a partecipare produttori artigianali dei Distretti Produttivi del Cioccolato sia italiani sia di diversi Paesi europei.

