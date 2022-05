Messico: Polizia salva 310 clandestini stipati in un camion

Un totale di 310 migranti provenienti dai paesi dell’America centrale e meridionale sono stati trovati mentre viaggiavano sovraffollati e con sintomi di grave disidratazione nella cassone di un camion che stava attraversando lo stato di Veracruz, nel Messico orientale. Ad intercettare il mezzo presso una stazione di servizio sull’autostrada Veracruz-Puebla gli agenti di polizia durante un controllo di routine. All’interno del mezzo, dal quale provenivano miasmi di ogni genere, hanno rinvenuto persone di sei diverse nazionalità provenienti da : Cuba, Nicaragua, Cile, Honduras, Ecuador e Guatemala, in avanzato stato di disidratazione che gli stessi agenti le hanno definite condizioni disumane. Con il supporto del personale dei servizi di emergenza e del settore sanitario della zona, sono stati fatti scendere dal mezzo, 195 uomini e 115 donne, di cui due donne in avanzato stato di gravidanza. Il personale della Croce Rossa messicana ha curato sul posto buona parte dei migranti, che presentavano sintomi di grave disidratazione, mentre cinque di loro sono stati trasferiti negli ospedali della regione, due dei quali si trovano in gravi critiche. La Croce Rossa messicana dopo aver fornito loro bevande e alimenti hanno traferito i migranti in una struttura provvisoria nella città di Cordoba. Viaggiare stipati in camion è uno dei modi più pericolosi che i migranti usano per attraversare clandestinamente il Messico, cosa per la quale pagano migliaia di dollari ai trafficanti. Il 9 dicembre 2021, un camion stracarico di clandestini si è ribaltato su un’autostrada nello stato del Chiapas, in cui sono morti 56 migranti. Proprio il Chiapas è la rotta preferita dai trafficanti di essere umani, attraverso le città di Tabasco, Veracruz, Oaxaca e Puebla, come tappa intermedia del viaggio che porta verso il confine con gli Stati Uniti. Nel 2021 il Messico ha intercettato più di 252.000 clandestini privi di documenti e ne ha rimpatriati circa 100.000.

