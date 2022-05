Rimossa l’imbarcazione utilizzata per il traffico dei migranti, giunta al Porto di Pozzallo lo scorso 25 aprile. I funzionari ADM della Direzione Territoriale della Sicilia hanno provveduto, dopo l’affidamento da parte dell’Autorità Giudiziaria, all’immediato alaggio del motopeschereccio in ferro di 25 metri ormeggiato presso la banchina di Riva nel porto di Pozzallo che non avrebbe consentito l’accesso al porto di una nave portacontainer in arrivo nello scalo marittimo.

