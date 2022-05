Manutenzione straordinaria Porto di Pozzallo. Somme aggiuntive da Regione

“Sono state aumentate sino a 2.170.000 euro le somme destinate al progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria nella struttura portuale di Pozzallo”. E’ quanto rileva l’on. Orazio Ragusa facendo riferimento alla delibera della Giunta regionale n. 245 del 28 aprile scorso. Un ulteriore impegno del Governo regionale a sostegno della realtà portuale iblea. “Abbiamo compiuto un altro grande passo in avanti – sottolinea l’on. Ragusa – considerato che stiamo parlando di una delle più grosse infrastrutture della provincia iblea e dell’intero Sud Est Sicilia, una vera e propria porta d’ingresso dal Mediterraneo verso l’Europa. Dobbiamo essere consapevoli che, soltanto in questo modo, cioè soltanto con interventi infrastrutturali mirati che riguardano i gangli vitali dello sviluppo locale, possiamo riuscire a recuperare il gap infrastrutturale nei confronti degli altri sistemi produttivi del resto del Paese. E’ una scommessa che riguarda tutti da vicino e che dobbiamo cercare assolutamente di vincere. Ringraziamo il Governo regionale per l’ulteriore segnale che ha voluto garantire al nostro territorio”.

