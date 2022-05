L’Ungheria respinge piano di sanzioni UE contro petrolio russo

Oggi Orban, presidente dell’Ungheria, ha affermato che le proposte dell’Unione europea di limitare le importazioni di petrolio russo non offrono alcuna garanzia per la sicurezza energetica del suo Paese. Lo ha detto dopo che Ursula von der Leyen ha chiesto il divieto delle importazioni di petrolio russo entro la fine del 2022. Il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs ha affermato che il suo paese non vede piani all’orizzonte su come gestire una transizione. “Non vediamo alcun piano o garanzia su come potrebbe essere gestita una transizione basata sulle attuali proposte e su come sarebbe garantita la sicurezza energetica dell’Ungheria”, ha affermato Kovacs. In merito al piano di sanzioni presentato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il Cremlino ha commentato che sta osservando il processo di preparazione del sesto pacchetto di sanzioni dell’Ue contro la Russia, calcolando una varietà di scenari. Dmitry Peskov, addetto stampa della Presidenza russa, ha osservato che “stiamo calcolando una serie di opzioni contro le importazioni di petrolio nell’UE)”. Secondo Peskov, i paesi che cercano di danneggiare la Russia imponendo sanzioni saranno costretti a pagare un prezzo più alto; nella fattispecie per gli europei il costo energetico aumenterà giorno dopo giorno. “In generale, se parliamo del campo delle sanzioni, delle aspirazioni sanzionatorie di americani, europei e di altri paesi, allora questa è un’arma a doppio taglio”, ha commentato. “Cercando di farci del male, devono anche pagare un prezzo molto alto, e lo stanno già facendo” ha affermato il portavoce del Cremlino. Presentandosi davanti al Parlamento europeo a Strasburgo, in Francia, Ursula Von der Leyen ha invitato i paesi membri dell’UE a diminuire gradualmente le importazioni di petrolio greggio entro i prossimi sei mesi e i prodotti più raffinati entro la fine dell’anno. “Ci assicureremo di uscire dal petrolio russo in modo ordinato, in un modo che consenta a noi e ai nostri partner di garantire rotte di approvvigionamento alternative e ridurre al minimo l’impatto sui mercati globali”, ha affermato la Von der Leyen. Il capo del Dipartimento per la cooperazione economica del ministero degli Esteri russo, Dimitri Birichevski ha sottolineato che Mosca si riserva il “diritto di inasprire misure speciali in caso di aumento della tensione nell’area”, in una dichiarazione al quotidiano Rossiskaya Gazeta.

