Messa in sicurezza edicole cimiteriali a Modica. Nulla di fatto

Ancora nulla di fatto riguardo la messa in sicurezza delle edicole cimiteriali che presentano problemi strutturali. Il sindaco Abbate non è riuscito a far rispettare gli impegni assunti davanti centinaia di famiglie che ancora non possono portare un fiore ai propri cari defunti. L’amministrazione comunale, con in testa Abbate, infatti continua a non far seguire i fatti alle tante promesse già annunciate ad inizio anno. Assistiamo ad un infinito rimbalzo di competenze tra vecchi e nuovi dirigenti che, di fatto, blocca l’ufficio tecnico e paralizza i lavori all’interno del Cimitero”. E’ quanto sostiene il Consigliere Comunale di Modica Mommo Carpentieri, alla luce delle continue lamentele che arrivano da parte di centinaia di cittadini che non riesco a poter visitare i propri defunti. “Più volte, insieme al consigliere Tato Cavallino, ci siamo battuti per la messa in sicurezza delle edicole del Cimitero vecchio. Adesso ci risulta incomprensibile come delle visioni differenti tra il passato dirigente tecnico e quello attuale possano arrivare a bloccare nuovamente i lavori e penalizzare tantissimi cittadini che attendono da anni un cimitero degno d’essere chiamato tale. Un cavillo – continua Carpentieri – che blocca i lavori e su cui il sindaco non ha ancora messo mano. Intanto il tempo passa e molto altro rischia di passarne vista l’attuale incertezza politico-amministrativa.

Più volte mi sono battuto in consiglio comunale sulla questione Cimitero presentando anche diverse interrogazioni. Inoltre vorrei ricordare – continua Carpentieri – che lo scorso gennaio il sindaco garantì alla cittadinanza ed al sottoscritto l’avvio dei lavori straordinari entro venti giorni intestando al Comune i costi di intervento. Purtroppo ci dispiace rilevare che a distanza di mesi da quella promessa ancora nulla è stato fatto per problemi interni all’ufficio tecnico comunale che il sindaco non è riuscito ancora a risolvere.

Per tali ragioni – conclude Carpentieri – chiederò, insieme al Consigliere Cavallino che ha seguito l’evolversi della vicenda, che la questione sia discussa durante il prossimo consiglio comunale. Mi auguro che si riesca finalmente a trovare un accordo tra le parti perché gli impegni assunti con i cittadini vanno sempre rispettati”.

