Confcooperative Ragusa. Giovedì nuovo appuntamento Progetto Print

Nuovo appuntamento con il webinar di Confcooperative Sicilia nell’ambito del Progetto Print. Sarà, adesso, la volta degli strumenti e dei servizi per l’export e l’internazionalizzazione delle imprese cooperative messi a disposizione da Ice Agenzia. L’appuntamento è in programma giovedì 5 maggio (in videoconferenza) dalle 11 alle 12,30. Dopo aver trattato delle assicurazioni dei crediti commerciali offerte da Sace, dei finanziamenti agevolati e a fondo perduto gestiti da Simest, della piattaforma “business matching” realizzata da Cassa Depositi e Prestiti, si punta alle attività di affiancamento realizzate da Ice Agenzia grazie anche alla consolidata esperienza dei loro trade analyst nel mondo.

“Potranno essere – sottolinea il presidente di Confcooperative Sicilia, Gaetano Mancini – un valido supporto per colmare tutta una serie di criticità informative ed operative che ancora oggi rappresentano un ostacolo ai processi di internazionalizzazione per le nostre cooperative associate”. Parla di sinergia anche Antonello Ciambriello, responsabile dell’ufficio per le Politiche di internazionalizzazione e mercati della confederazione, il quale ricorda come “la collaborazione tra Confcooperative ed Ice Agenzia sia ormai ultradecennale. Numerose le iniziative realizzate insieme, dai progetti di formazione per gli export manager delle cooperative alle attività di promozione in Italia e all’estero dei nostri prodotti, dei nostri servizi ma anche del nostro modello imprenditoriale nei diversi ambiti in cui operano le cooperative, dall’agroalimentare all’artigianato, dalla produzione lavoro al turismo, ai servizi socio-sanitari e assistenziali”.

L’iniziativa vedrà, tra gli altri, la partecipazione di due esperti dell’Istituto del commercio con l’estero referenti, in Sicilia, anche dell’Export flying desk, un team di professionisti dedicato e un punto di riferimento locale nato per agevolare il collegamento tra le imprese e la rete dei 78 uffici Ice nel mondo. “L’invito a partecipare – sottolinea il presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino – è esteso a tutte le cooperative della provincia aderenti alla nostra organizzazione. Stiamo cercando di gettare le basi per permettere alle stesse di dotarsi di tutti gli strumenti necessari per affrontare al meglio i mercati, ancora più inquieti, se vogliamo, dopo due anni di pandemia e dopo gli eventi bellici che non lasciano dormire sonni tranquilli. E’, dunque, una occasione da sfruttare al meglio”. Per qualsiasi informazione e per partecipare al webinar, è possibile contattare la sede territoriale di Confcooperative Ragusa in via Aldo Licitra al civico 9 oppure il numero di cellulare 338.3704363.

