Si è dimesso il direttore della Banda Musicale di Modica

Si è dimesso il direttore della Banda Musicale “Città di Modica” e della Civica Filarmonica di Modica, Francesco Di Pietro. Le dimissioni mettono fine ad un periodo storico per la Città di Modica dove diverse generazioni hanno avuto il privilegio di conoscere e amare la musica bandistica grazie al lavoro e alla preparazione che per più di 30 anni il Maestro ha svolto raggiungendo traguardi importanti. Lo scorso 24 aprile la sua ultima “uscita”, in occasione dei festeggiamenti di San Giorgio.

