Tifoso River Plate lancia una banana verso tifoseria negra del Fortaleza

La Confederazione calcistica sudamericana (Conmebol) multerà di 30 mila dollari il club argentino di calcio del River Plate per il comportamento razzista e antisportivo di un tifoso del club, reo di aver lanciato una banana verso la tifoseria brasiliana di colore del Fortaleza durante una partita di Copa Libertadores, svoltasi allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il Conmebol, sottolinea che “considera assolutamente inaccettabile qualsiasi manifestazione di razzismo e altre forme di violenza nei suoi tornei e che si assume e assumerà sempre la sua parte di responsabilità nella lotta contro ogni forma di discriminazione. Va ricordato che l’articolo 17 del Codice Disciplinare Conmebol chiarisce che i club, i cui tifosi compiono atti contrari alla dignità di una o gruppo di persone per il colore della pelle, razza, sesso, orientamento sessuale, etnia, lingua, credo o origine, saranno multati con una sanzione di 30 mila dollari. Sanzioni in vista anche per i giocatori dello River Plate per quanto riguarda il premio partita, mentre il tifoso è stato sospeso a tempo determinato dal partecipare agli incontri del club biancorosso.

