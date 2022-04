Assemblea degli “azionisti per caso” della Bapr

Si è svolta oggi l’assemblea degli “azionisti per caso” della Banca Agricola popolare di Ragusa.

L’avv. Florinda Giangravè è intervenuta in assemblea a nome del Comitato.

L’assemblea ha approvato l’ordine del giorno in cui la Banca mette a disposizione, una tantum, 15 milioni di euro per acquisto di azioni proprie, 15 milioni per un’ eventuale Opa e 30 milioni per il triennio per chi resta socio. Questa operazione unica in Italia è stata autorizzata dalla Banca d’Italia e ovviamente dalla Consob.

Gli azionisti dovranno scaricare un’App dedicata per mettere in vendita le azioni per chi lo volesse, in quanto la banca rispetto al passato non farà più ordini.