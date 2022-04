Manifesti motivazionali per le strade di Modica

L’arte scende in strada con il progetto “MotivArte” realizzato dall’artista e designer livornese Enrica Mannari che coniuga arte pubblica con elementi motivazionali. “MotivArte” è il primo progetto Nazionale di arte pubblica totalmente gratuito lanciato sulla piattaforma social instagram, che sta riscuotendo un incredibile successo sia da parte dei cittadini che da parte delle amministrazioni.

Il progetto vuole portare speranza, riflessioni, introspezione e un ondata di “good vibes” intelligenti per le strade delle nostre città.

Perché dopo due anni duri come quelli che abbiamo passato, c’è bisogno di camminare, respirare, guardarsi intorno e vedere che le nostre città non ci hanno abbandonati, che sono li, e ce lo dicono tramite la cultura, tramite segni e parole che mandano messaggi importanti e mai scontati.

Nato grazie ai social network che hanno creato una grande rete di persone che hanno chiesto a gran voce MotivArte nelle loro città questo progetto in soli 4 mesi è stato accolto da più di 30 comuni Italiani ( e siamo solo all’inizio).

Una vera onda di consensi e voglia di condivisione mai vista fino ad adesso sul territorio nazionale.

Le parole e le immagini di Enrica Mannari, con i loro messaggi diretti e i colori accesi, creano una tessitura narrativa nuova per le città in cu vengono esposti e affissi..

Qualcuno le ha chiamate delle “pubblicità dell’anima”.

Oppure “accelleratori di coscienza”.

Chiamatele come volete, per Enrica e i comuni che accolgono il progetto il fine è quello di alzare l’asticella della coscienza collettiva, e di strapparvi un sorriso mentre distratti camminate per strada.

Siamo orgogliosi di essere tra i Comuni che hanno deciso di sposare il progetto proposto da Enrica Mannari – spiega l’Assessore alla cultura Maria Monisteri- in questo periodo c’è bisogno di positività e sono convinta che portare ottimismo e speranza sia veramente necessario.

Contestualmente, è stata lanciata una challenge tra i giovani con l’hashtag #MotivArteModica con cui si invitano i cittadini a partecipare: basterà fotografare uno dei manifesti affissi negli spazi cittadini e postarli sui social corredato dall’hashtag dedicato.

Inoltre domani dalle ore 9:00 al moletto di Marina di Modica sarà possibile partecipare ad un corso di Yoga collegato al progetto MotivArte organizzato da Giulia Pedrotti.

